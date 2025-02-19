البنك المركزي الصيني يضخ 539 مليار يوان في النظام المصرفي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم 9ر538 مليار يوان (75 مليار دولار تقريبًا) من خلال آلية إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 5ر1%.

وذكر البنك المركزي أن هذه الخطوات تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”.

وتعد إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ”الريبو العكسي”، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

وفي سوق الصرف، تراجع اليوان الصيني أمام الدولار. وبلغ السعر الاسترشادي لبنك الشعب الصيني 1705ر7 يوانات لكل دولار بتراجع قدره 8 بيبًا صينيًا عن مستواه أمس الذي كان عند 1697ر7 يوانات.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميًا.

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