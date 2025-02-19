الاقتصاد

“المركزي الروسي” يخفض أسعار صرف العملات الرئيسة أمام الروبل

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدد البنك المركزي الروسي اليوم، أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، حيث خفض سعر صرف الدولار بواقع 9 كوبيكات، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 91.3398 روبلًا.

وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف العملة الأوروبية بمقدار 14 كوبيكًا، ليبلغ 95.6693 روبلًا، بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 8 كوبيكات، ليصل إلى 12.4167 روبلًا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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