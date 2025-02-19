الاقتصاد

الأولى عربيًا.. المملكة ترأس المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وافق المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية خلال اجتماعه المنعقد في جنيف بتاريخ 19 فبراير لعام 2025م، بالإجماع على رئاسة مندوب المملكة العربية الدائم لدى منظمة التجارة العالمية صقر بن عبدالله المقبل، للمجلس العمومي للمنظمة لعامي 2025 - 2026م، ليصبح بذلك أول مندوب عربي وشرق أوسطي يشغل المنصب الرفيع.
ويعمل المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية الذي يعقد اجتماعاته على مدى العام، على تسيير أعمال المنظمة بين انعقاد المؤتمرات الوزارية التي تُعقد كل عامين، كما يُعدّ أعلى جهاز لاتخاذ القرار على مستوى رؤساء البعثات.
المملكة ترأس المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية - واس
المملكة ترأس المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية - واس

الإصلاحات الجوهرية

ومن المتوقع أن يناقش المجلس عددًا من الملفات المهمة خلال فترة رئاسة المملكة أبرزها، التحضير للمؤتمر الوزاري الرابع عشر للمنظمة المقرر عقده في الكاميرون خلال شهر مارس 2026م، والدفع بالإصلاحات الجوهرية والضرورية في المنظمة، بما في ذلك آلية تسوية المنازعات، والتفاوض حول المرحلة الثانية لاتفاقية ضوابط دعم صيد الأسماك، ومناقشة قضايا الزراعة والأمن الغذائي والاهتمامات التنموية، وتضمين الاتفاقيات عديدة الأطراف، كاتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية، واتفاقية التجارة الإلكترونية ضمن إطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
المملكة ترأس المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية - واس
المملكة ترأس المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية - واس

وأشار مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التجارة العالمية صقر المقبل، إلى أن رئاسة المملكة للمجلس العمومي للمنظمة لعام 26/25، يأتي كون المملكة تشكل دورًا قياديًا مهمًا على الساحة الاقتصادية الدولية، نظرًا لثقلها ومكانتها الاقتصادية العالمية ودورها في تعزيز التجارة متعددة الأطراف.
المملكة ترأس المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية - واس
المملكة ترأس المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية - واس

دور قيادي في المنظمة

ويأتي ترؤس المملكة للمجلس تأكيدًا لدورها القيادي في المنظمة وتوليها العديد من المناصب وفي مقدمتها منسق المجموعة العربية لدى منظمة التجارة العالمية, بالإضافة إلى رئاستها في الأعوام الماضية جهاز تسوية المنازعات، جهاز مراجعة السياسات التجارية، ولجنة القيود على ميزان المدفوعات، ومجلس التجارة في الخدمات، ومجلس الجوانب التجارية المتعلقة بالملكية الفكرية، وفريق العمل المعني بالتجارة ونقل التقنية، بالإضافة إلى فريق العمل المعني بقواعد التجارة في الخدمات، ولجنة التجارة في الخدمات المالية، ولجنة تراخيص الاستيراد، والفريق المعني بالمنشآت التجارية الحكومية.
المملكة ترأس المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية - واس
المملكة ترأس المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية - واس

ويتمتع المقبل بخبرة دبلوماسية وقانونية تمتد لأكثر من عشرين عامًا، ويرأس جهاز تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية، ورئاسة فريق عمل انضمام جمهورية العراق الشقيقة للمنظمة، ومنسقًا للمجموعة العربية في منظمة التجارة العالمية منذ أكتوبر 2020م، وعضوًا في مجلس إدارة مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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