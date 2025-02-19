شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى عربيًا.. المملكة ترأس المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية