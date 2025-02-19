شكرا لقرائتكم خبر مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني تنظّم لقاءً دولياً في نيويورك لبحث سبل تعزيز التعاون الدولي في الفضاء السيبراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظّمت مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني بالتعاون مع بعثة المملكة العربية السعودية الدائمة لدى الأمم المتحدة لقاء دولياً لبحث سبل تعزيز التعاون الدولي في الفضاء السيبراني والذي ضمّ سفراء ومسؤولين لدى الأمم المتحدة، إلى جانب ممثلين عن البعثات الدبلوماسية في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.

وافتتح اللقاء سعادة نائب مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، المستشار محمد بن عبدالعزيز العتيق، منوهاً بأهمية تعظيم التعاون الدولي في الفضاء السيبراني؛ ومتناولاً في هذا السياق المضامين الضافية التي اشتملت عليها كلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- في افتتاح النسخة الرابعة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2024 بالرياض، وما أكدته من ارتباط وثيق بين الفضاء السيبراني ونمو الاقتصادات، وازدهار المجتمعات، وبأمن الأفراد واستقرار الدول. وأكد سعادة المستشار العتيق على أهمية هذا النهج الشمولي في تناول كافة أبعاد الفضاء السيبراني، بما في ذلك الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسلوكية والأمنية.

وقد شهد اللقاء عقد جلسة بعنوان "العمل المشترك في الفضاء السيبراني: صناعة الفرص في مواجهة التحديات"، بمشاركة مدير الأمن السيبراني السابق بالبيت الأبيض السيد كريس إنجليس، الذي أكّد على الحاجة الملحة لتعزيز التعاون الدولي بين مختلف أصحاب المصلحة، والتركيز على الفرص النوعية والواعدة التي ينطوي عليها قطاع الأمن السيبراني؛ مع أهمية النظر إلى الفضاء السيبراني على نحو شمولي لكافة عوامل التأثير فيه وبما يضمن الوصول إلى فضاء سيبراني أكثر أمانًا للجميع.

وجاء خلال اللقاء إعلان مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني والمعهد الأمريكي (USTTI) المتخصص بتدريب القيادات عن إطلاق برنامج عالمي لتمكين القيادات النسائية في الأمن السيبراني، ويهدف إلى دعم المرأة على المستوى الدولي لتولي مناصب قيادية في الأمن السيبراني بمختلف القطاعات.

وحظي "مركز الاقتصاديات السيبرانية" الذي تم الإعلان عن إطلاقه مؤخراً في دافوس السويسرية بالشراكة بين مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني والمنتدى الاقتصادي العالمي، بتأكيد المشاركين الدوليين في اللقاء على أهمية دور المركز في الإسهام بسد الفجوات في الدراسات التي تبحث في العلاقة بين الأثر الاقتصادي والأمن السيبراني على اقتصادات الدول وازدهار المنظمات والكيانات.

ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي المكلف لمؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، المهندس عبد الرحمن آل حسن، على المكتسبات الإستراتيجية التي حققتها مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني في ترسيخ مكانتها كمنصة دولية رائدة في قيادة الحوارات والموضوعات الحيوية ذات الصلة بمختلف أبعاد الفضاء السيبراني؛ لافتاً إلى أن هذه المكتسبات قد مكَّنت المؤسسة من توسيع نطاق شراكاتها الدولية الفاعلة عبر العديد المبادرات والبرامج النوعية.

كما سلّط اللقاء الذي شهد مشاركة الشريك الإستراتيجي للمؤسسة الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت) الضوء على الجهود والإسهامات الفاعلة لمؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، الهادفة إلى تعزيز المبادرات والشراكات العالمية، التي من شأنها معالجة القضايا الملحَّة في الفضاء السيبراني والاستفادة من فرصه، إلى جانب إطلاق البرامج والمبادرات الساعية إلى سدّ الفجوة بين القوى العاملة والمهارات في مجال الأمن السيبراني، وضمان أن يكون الفضاء السيبراني مكانًا آمناً وموثوقاً للأطفال في جميع أنحاء العالم.

يذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات الدولية التي تعقدها مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني في عدد من المدن العالمية، بهدف التواصل مع القادة والخبراء وأصحاب المصلحة الرئيسيين ذوي الصلة بموضوعات الفضاء السيبراني، إذ عقدت المؤسسة لقاءات سابقة في الرياض، وجنيف وبروكسل.