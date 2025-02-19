شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول ينعى المهندس عابد عز الرجال الرئيس الأسبق لهيئة البترول والان مع تفاصيل الخبر

نعى المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية بمزيد من الحزن والأسي الراحل الكريم المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي الاسبق للهيئة المصرية العامة للبترول ورئيس مجلس إدارة شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية الذى وافته المنية اليوم بعد مسيرة عطاء في قطاع البترول كان له فيها بصمات واضحة، وكان نموذجاً ناجحاً يحتذى به فى القيادة والتفانى فى العمل فى كافة مواقع العمل التى شغلها، واسهامات فعالة خلال رئاسته لهيئة البترول فى اعمال التطوير والتحديث للبنية التحتية للقطاع.

وتقدم الوزير بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الراحل الكريم وذويه وتلاميذه ومحبيه وجميع العاملين فى قطاع البترول ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.