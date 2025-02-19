شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الانخفاض الأخير فى سعر الذهب اليوم.. تعرف على آخر التطورات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم فى مصر اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025 فى التعاملات المسائية، بعد انخفاض سعر الذهب فى مصر بحوالى 20 جنيها.

أسعار الذهب فى مصر:

عيار 24 يسجل 4743 جنيهًا.

عيار 21 يسجل 4150 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 3557 جنيهاً.

عيار 14 يسجل 2776 جنيهاً.

الجنيه الذهب 33200 جنيه.

كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.

وارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 27% العام الماضي وهي أكبر زيادة منذ عام 2010، حيث اختار المستثمرون المعدن للتحوط ضد المخاطر العالمية إلى جانب خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

اشترت البنوك المركزية وهي مصدر رئيسي للطلب على الذهب أكثر من 1000 طن من المعدن للعام الثالث على التوالي في عام 2024، وكان البنك المركزي البولندي أكبر مشتري للذهب حيث أضاف 90 طنًا إلى احتياطياته.