شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغرم 4 شركات 40 ألف جنيه لعدم إرسال القوائم المالية للربع الثالث من 2024 والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، تغريم 4 شركات وهي المصرية لنظم التعليم الحديثة، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، والعربية لحليج الأقطان، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، 40 ألف جنيه، وذلك لعدم موافاة البورصة بالقوائم المالية ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، وذلك في ضوء أحكام المادتين (46) و(47) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والخاصة بإعداد وبموافاة البورصة بالقوائم المالية المستقلة والمجمعة ربع السنوية.

كما قررت اللجنة، منح 5 شركات، وهي: الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، ومصر للألومنيوم، والصناعات الكيماوية المصرية – كيما، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، مهلة 15 يوم من تاريخ انتهاء المهلة، لموافاة البورصة بالقوائم المالية ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2024 وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.