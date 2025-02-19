شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الأربعاء 19-2-2025 يغلق تعاملاته على تراجع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالأربعاء، 19 فبراير 2025 03:37 م
تراجع سعر الجنيه الإسترليني فى نهاية تعاملاته فى البنوك المصرية العاملة فى السوق المصرى اليوم الأربعاء 19-2-2025، مسجلا فى البنك المركزي 63.56 جنيه للشراء، و63.75 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 63.55 جنيه للشراء، 64 جنيه للبيع.
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:
63.65 جنيه للشراء.
63.75 جنيه للبيع.سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
63.55 جنيه للشراء.
64 جنيه للبيع.
63.55 جنيه للشراء.
64 جنيه للبيع
سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية
63.55 جنيه للشراء.
64 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى
63.91 جنيه للشراء.
64.19 جنيه للبيع.
63.62 جنيه للشراء.
64 جنيه للبيع.
63.84 جنيه للشراء.
64.23 جنيه للبيع.
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