شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025 أمام الجنيه فى البنوك بختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 سعر اليورو اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025، أمام الجنيه المصرى بعدد من البنوك الرئيسية بختام التعاملات.

وسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 52.67 جنيه للشراء، و52.81 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك الأهلي المصري 52.66 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 52.66 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

52.67 جنيه للشراء.

52.81 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

52.66 جنيه للشراء.

52.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

52.66 جنيه للشراء.

52.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

52.66 جنيه للشراء.

52.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

52.66 جنيه للشراء.

52.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

53.93 جنيه للشراء.

53.15 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

52.66 جنيه للشراء.

52.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

52.67 جنيه للشراء.

52.98 جنيه للبيع