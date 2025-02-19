شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تتلقى طلب شطب شركة حديد عز.. وزيادة رأس مال إعمار والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على السير في إجراءات شطب قيد أسهم شركة حديد عز (شطبًا اختياريًا)، برأس مال مصدر ومقيد 2.7 مليار جنيه موزع على 542.3 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد (ممثلاً في 16 إصدارات) من جدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم".

وألزمت اللجنة، شركة حديد عز بشراء أسهم المساهمين المعترضين على قرار الشطب الاختياري وكذلك الدائنين المرتهنين وغيرهم من المساهمين الراغبين في البيع بالقيمة العادلة البالغة 138.15 جنيه للسهم الواحد بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 28 يناير الماضي المصدق عليها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك طبقا للمادة (55) والمادة (55) مكررا من قواعد القيد ، والمادة (74) من الإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما.

كما قررت اللجنة، قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة إعمار مصر للتنمية، من 4.5 مليار جنيه إلى 5.4 مليار جنيه بزيادة قدرها 917.6 مليون جنيه موزعة على عدد 917.6 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم.

ذكرت اللجنة، أن أسهم الزيادة مقابل الاستحواذ على عدد 675 مليون سهم من أسهم لشركة البرو نورث كوست لإدارة الممتلكات العقارية ( بواقع 1.359 سهم من أسهم رأسمال شركة إعمار مصر للتنمية مقابل الاستحواذ على واحد سهم من اسهم رأسمال شركة البرو نورث كوست لإدارة الممتلكات العقارية (وفقا لدراسة القيمة العادلة ومعامل المبادلة المعدين من المستشار المالي المستقل على أن تخصص كامل اسهم الزيادة لمساهمي الشركة المستحوذ عليها دون إعمال حقوق الأولوية لمساهمي شركة إعمار مصر للتنمية، وعلى أن يتم ترحيل الفارق بين القيمة الاسمية والقيمة العادلة للسهم إلى حساب احتياطي وذلك في ضوء أحكام المادة (44) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

في سياق متصل قررت لجنة القيد بالبورصة، التنبيه على شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري، بمراعاة أحكام المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلا، وشركة جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية، بمراعاة أحكام المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلا.