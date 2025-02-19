شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.94% بختام تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع للمؤشرات باستثناء هبوط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بضغوط تراجع أسهم بنك قطر الوطني، وبنك البركة مصر، والمنصورة للدواجن، والقاهرة للدواجن، والإسماعيلية مصر للدواجن، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.260 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 30875 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 38316 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 13581 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 8587 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 11824 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 3203 نقطة.