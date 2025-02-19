شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المهندس عابد عز الرجال رئيس شركة أبو قير للأسمدة وهيئة البترول الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقل إلي رحمة الله تعالى المهندس عابد عز الرجال عبدالعال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية ورئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق.

وستقام صلاة الجنازة غدا الخميس 20 فبراير بعد صلاة الظهر من مسجد حسن الشربتلى بالتجمع الخامس.

رحم الله المهندس عابد عز الرجال رحمة واسعة وأسكنه الله فسيح جناته.