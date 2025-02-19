شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البترول البحرية يبحث تعزيز التعاون مع Saipem الإيطالية في المشروعات البحرية والان مع تفاصيل الخبر

في إطار فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة “إيجيبس 2025”، زار المهندس عمرو بدوي، رئيس شركة خدمات البترول البحرية إحدى شركات قطاع البترول، شركة Saipem الإيطالية، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الإنشاءات البحرية وخدمات الطاقة.

وخلال الزيارة، التقى المهندس عمرو بدوي بعدد من مسؤولي الشركة، من بينهم:

• Guido D’aloisio – رئيس القطاع التجاري

• Alessio Maniezzo – رئيس قطاع المشروعات البحرية التجارية

• Marco Monopoli – مدير القطاع التجاري البحري

• Giorgio Elia – المدير الإقليمي لمصر وليبيا

• Ahmed Khaled – مدير العمليات البحرية بمصر

وناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون المشترك في المشروعات البحرية المستقبلية، واستعرضا أحدث التقنيات والحلول المبتكرة في مجال الإنشاءات والخدمات البحرية.

كما بحثا إمكانيات تنفيذ مشروعات بحرية استراتيجية تدعم خطط PMS للتوسع والتطوير، بما يواكب التحول الرقمي، معايير الاستدامة، ورفع كفاءة العمليات البحرية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود PMS لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية في قطاع البترول والطاقة، بما يسهم في تبادل الخبرات ودعم رؤية مصر الطموحة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.