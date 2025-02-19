شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر الدولار اليوم الأربعاء 19-2-2025 أمام الجنيه المصرى بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 19-2-2025، انخفاضا ملحوظا أمام الجنيه المصري بـ البنوك المصرية، حيث سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 50.58 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم، بالبنك الأهلى المصرى 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع، مقابل سعره بمنتصف التعاملات كان مسجلا 50.64 جنيه للشراء و50.74 جنيه للبيع

أما فى بنك مصر سجل 50.53 جنيه للشراء و50.63 للبيع وفي بنك القاهرة سجل 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء بالبنوك كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.59 جنيه للشراء.

50.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.53 جنيه للشراء.

50.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.53 جنيه للشراء.

50.63 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.53 جنيه للشراء.

50.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.53 جنيه للشراء.

50.63 جنيه للبيع.