شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يلتقى رئيس اكسنز للشئون التجارية لشمال أفريقيا والشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

يواصل وزير البترول والثروة المعدنية لقاءته مع مسئولى كبريات شركات البترول والطاقة العالمية خلال فاعليات مؤتمر ايجبس 2025، حيث التقى المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية مع كوينتن ديبيوشيرت الرئيس التنفيذي لشركة اكسنز.

وفابيان لوندي نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية لشمال افريقيا والشرق الأوسط، وفريدريك فوشير مدير الأعمال التجارية

وعلي جاهل مدير المبيعات الاقليمي لمنطقه شمال افريقيا والشرق الاوسط.

وخلال اللقاء تم استعراض انشطة الشركة وخططها فى مجالات البتروكيماويات ومشروعات كفاءة الطاقة وإزالة الكربون والوقود الحيوى ووقود الطائرات المستدام.

وأوضح المهندس كريم بدوى ان هذه المجالات تعد من أهم محاور استراتيجية الوزارة التى تهدف إلى تنوع مزيج الطاقة ومشروعات الوقود المستدام للطائرات أحد أهم هذه المجالات، لافتاً إلى أن هناك فرص استثمارية جيدة فى هذه المجالات ، ونتطلع إلى تحقيق قصص نجاح مشتركة خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه اكد الرئيس التنفيذي لشركة اكسنز، أن الشركة لديها رخصة فى مجالات البتروكيماويات وإزالة الكربون والوقود الحيوى وتمتلك تكنولوجيات متطورة فى هذه المجالات، لافتاً إلى أن مصر لديها فرص استثمارية واعدة فى هذه المشروعات، ونتطلع إلى أن تكون مصر شريك استراتيجي فى هذه المجالات.