شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يعقد جلسة مباحثات مع رئيس يونايتد إنرجي لبحث التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع سونج يو الرئيس التنفيذي لمجموعة يونايتد إنرجي جروب والمهندس كمال الصاوي رئيس شركة كويت انرجي مصر والوفد المرافق، وذلك على هامش المشاركة فعاليات مؤتمر مصر الدولى للطاقة "ايجبس 2025".

وفى بداية اللقاء ، اشاد الرئيس التنفيذي لمجموعة يونايتد إنرجي جروب بالمؤتمر وحفل الافتتاح وزيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجناح الشركة فى المعرض المصاحب للمؤتمر.

واكد المهندس كريم بدوى على قوة الشراكة بين قطاع البترول والشركة ، وان هناك فرص كبيرة لتحقيق قصص نجاح مشتركة فى انشطة البحث والاستكشاف فى ضوء النتائج المبشرة فى هذه المجالات خلال الفترة الاخيرة ، لافتاً إلى هناك فرص ايضا في مشروعات الطاقات المتجددة لزيادة نسبتها فى مزيج الطاقة المصرى.

ومن جانبه ، أكد سونج يو ان مصر شريك استراتيجي لنا، ونريد البناء على اصول الشركة بها ، ونرغب ان تكون مصر هى المقر الإقليمي للشركة في المنطقة ، لافتاً إلى ان استحواذ الشركة على شركة أبكس يمثل مدى اهتمام الشركة بالتوسع فى عملياتها في مصر وذلك لثقتنا فى الاستثمار بقطاع البترول المصري ، ونرغب فى زيادة انشطة الشركة لتشمل تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وانتاج الهيدروجين فى ضوء تقدم مصر فى هذه المجالات.