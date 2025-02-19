شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البترول و"ميثانكس مصر" لدعم سلامة العمليات والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز منظومة سلامة العمليات، وانطلاقاً من استراتيجيتها للارتقاء بإدارة المخاطر ومنع الحوادث حفاظًا على الأرواح والبيئة والممتلكات، شهد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة و شركة "ميثانكس مصر"، وذلك خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة إيجبس 2025 .

وقع مذكرة التفاهم الدكتور علاء البطل وكيل أول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والمهندس محمد شندى العضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر.

وتهدف مذكرة التفاهم لتطوير أنظمة إدارة المخاطر وتعزيز ثقافة سلامة العمليات في قطاع البترول، من خلال تمويل شركة ميثانكس مشروعات في هذا الصدد، كما تتضمن تنفيذ مشروع تجريبي في إحدى شركات القطاع لتطبيق نظام متكامل لإدارة سلامة العمليات، بالاستعانة بخبرات استشاريين متخصصين وخريجي برامج بناء القدرات، لضمان التنفيذ وفقًا لأعلى المعايير المحلية والدولية.

وفي إطار التعاون المشترك، سيتم إطلاق دبلومة متخصصة في إدارة سلامة العمليات بالشراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بهدف تأهيل الكوادر المصرية وفق أحدث الممارسات العالمية.

ويأتي توقيع الإتفاق خلال فعاليات معرض "إيجبس 2025"، ليؤكد التزام وزارة البترول والثروة المعدنية بتعزيز سلامة العمليات، وضمان استمرارية العمليات التشغيلية بكفاءة وأمان، وتحقيق أعلى معايير الحماية والاستدامة في القطاع.