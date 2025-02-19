شكرا لقرائتكم خبر عن البترول والاستثمار توقعان اتفاقية مع شارد كابيتال لتنفيذ مجمع إنتاج بتروكيماويات والان مع تفاصيل الخبر

خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025 وقعت وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة في الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات ووزارة الاستثمار وشركة شارد كابيتال الإنجليزية الاتفاق الإطاري لتنفيذ مجمع انتاج البتروكيماويات بالعلمين الجديدة بإستثمارات قيمتها 7 مليارات دولار بالشراكة مع الشركة الإنجليزية ومجموعة القحطاني السعودية.

وتوقيع الاتفاق تم بحضور ومشاركة المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية والسفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي، والسيد جيمس لويس مؤسس والرئيس التتفيذي لشركة شارد كابيتال الإنجليزية والشيخ عبدالهادي طارق القحطاني الرئيس التنفيذي لشركة طارق القحطاني السعودية وشركة PWS التابعة لمجموعة القحطاني القابضة.

ووقع الاتفاق المهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات واللواء ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع رئيس شركة شارد كابيتال الإنجليزية.

وأكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية ان المشروع سيعمل علي تعظيم القيمة المضافة من مواردنا لإنتاج منتجات بتروكيماوية متميزة بما يسهم في تحقيق مردود متميز للاقتصاد المصري من خلال تعظيم الانتاج والتصدير لتحقيق عائد دولاري وتوفير مدخلات الانتاج للصناعة علاوة علي مايوفره انشاء المجمع من فرص واسهامات اقتصادية وتنموية وفق خطة الدولة لتنمية منطقة العلمين، لافتا إلي أن المجمع الجديد يتبني التكنولوجيات اللازمة للاستدامة البيئية والكفاءة وفق اعلي المعايير البيئية، فضلا عن المساهمات المجتمعية لتنمية المنطقة المحيطة والمجتمع المحلى.