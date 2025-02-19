شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جديد فى سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يقترب من قمته التاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم في مصر اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025 في منتصف التعاملات ، بعد هبوط سعر الذهب في مصر بحوالي 20 جنيها، حيث تحرك عيار 21 إلي 4170 جنيها وقت نشر هذه السطور خلال التعاملات الصباحية ليقترب الذهب من استهداف قمته التاريخية عند 4200 جنيها.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 4766 جنيهاً.

عيار 21 يسجل 4170 جنيهاً.

عيار 18 يسجل 3574 جنيهاً.

عيار 14 يسجل 2780 جنيهاً.

الجنيه الذهب 33360 جنيهاً.

كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.

شهد سعر الذهب العالمي ارتفاع جديد خلال تداولات اليوم ليسجل أعلى مستوى تاريخي متخطياً قمته السعرية الأخيرة، وذلك مع ترقب الأسواق لحادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا بالإضافة إلى صدور محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من جلسة اليوم.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.3% ليسجل أعلى مستوى عند 2946 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2935 دولار للأونصة ليتداول السعر حالياً عند المستوى 2944 دولار للأونصة.

ويأتي ارتفاع سعر الذهب العالمي اليوم لمستوى تاريخي جديد على الرغم من ترقب في الأسواق لإمكانية دخول السعر في تصحيح سلبي قبل الوصول إلى مستهدفه عند 3000 دولار للأونصة، وسط تضارب في التوقعات بشأن حاجة السعر للدخول في تصحيح سلبي في البداية من أجل تجميع الزخم الكافي للاستمرار في الصعود.

الذهب ارتفع بحذر بعد انتهاء الجولة الأولى من المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاق سلام محتمل في أوكرانيا ولكن دون الخروج بخطة واضحة لتحقيق هذا السلام، وعند حدوث هذا سيكون له تأثير سلبي على الذهب.

فمن المتوقع أن يشهد الذهب عمليات بيع لجني الأرباح في حالة انتهاء تهديد الحرب الروسية الأوكرانية ليعدل السوق من تسعيره للذهب بعد استبعاد خطورة الحرب من معادلة التسعير، وقد يحدث هذا التصحيح بمجرد التوصل لاتفاق سلام واضح مع البدء في تنفيذه، ولكن قد نشهد المزيد من الصعود للذهب حتى حدوث هذا.

وارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 27% العام الماضي وهي أكبر زيادة منذ عام 2010، حيث اختار المستثمرون المعدن للتحوط ضد المخاطر العالمية إلى جانب خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

اشترت البنوك المركزية وهي مصدر رئيسي للطلب على الذهب أكثر من 1000 طن من المعدن للعام الثالث على التوالي في عام 2024، وكان البنك المركزي البولندي أكبر مشتري للذهب حيث أضاف 90 طنًا إلى احتياطياته.



