شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الاسترلينى يواصل ارتفاعه منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 19-2-2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالأربعاء، 19 فبراير 2025 12:50 م
واصل سعر الجنيه الإسترليني ارتفاعه منتصف تعاملاته فى البنوك المصرية العاملة فى السوق المصرى اليوم الأربعاء 19-2-2025، مسجلا فى البنك المركزي 63.73 جنيه للشراء، و63.92 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 63.78 جنيه للشراء، 64.07 للبيع.
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى
63.73 جنيه للشراء.
63.92 جنيه للبيع.سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
63.78 جنيه للشراء.
64.07 جنيه للبيع.
63.65 جنيه للشراء.
63.99 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية
63.90 جنيه للشراء.
64.19 جنيه للبيع.
63.91 جنيه للشراء.
64.19 جنيه للبيع.
63.91 جنيه للشراء.
64.19 جنيه للبيع.
63.94 جنيه للشراء.
64.22 جنيه للبيع.
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