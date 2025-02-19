شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 19-2-2025 فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 تغطية لأسعار صرف الريال القطري فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الريال القطرى، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري على مدار اليوم الأربعاء لضمان دقة المعلومات حول سعر الريال القطرى.



وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.87جنيه للشراء.

13.91جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.95جنيه للشراء.

13.92جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.95جنيه للشراء.

13.91جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.94جنيه للشراء.

13.9جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.85جنيه للشراء.

13.92جنيه للبيع.



