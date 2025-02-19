الاقتصاد

"طلعت مصطفى" تسجل رقمًا قياسيًا غير مسبوق بمبيعات تعاقدية 504 مليارات جنيه في 2024

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  • "طلعت مصطفى" تسجل رقمًا قياسيًا غير مسبوق بمبيعات تعاقدية 504 مليارات جنيه في 2024 2/4
  • "طلعت مصطفى" تسجل رقمًا قياسيًا غير مسبوق بمبيعات تعاقدية 504 مليارات جنيه في 2024 3/4
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القاهرة - سامية سيد - أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن تحقيق مبيعات تعاقدية بلغت 504 مليارات جنيه خلال عام 2024 مقابل 142.8 مليار جنيه خلال عام 2023، بنسبة نمو 353%.

واستحوذت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، على أكبر حصة من المبيعات خلال عام 2024 بنسبة 43%، ويمثل هذا الإنجاز الجزء الأكبر من إجمالي حصة السوق، والتي تقدر بنحو 1.17 تريليون جنيه، وفق لما ورد بنشرة " Board Consulting" لعام 2024، وهذه النتيجة شهادة قوية على فعالية الاستراتيجية الحالية للمجموعة وتقدير العملاء الذي تتمتع به.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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