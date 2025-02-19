شكرا لقرائتكم خبر عن مشتريات أجنبية تقود صعود مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 1.9 مليار جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 30779 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 38182 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 13533 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 8623 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 11853 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 3202 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.46% ليصل إلى مستوى 10251 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: بريميم هيلثكير جروب، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، والمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر).

كما أعلنت البورصة، عن تسوية (إصدار) عدد 15 ألف وثيقة أمس الثلاثاء، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 2.22 مليون وثيقة بدلا من 2.205 مليون وثيقة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى داخلين بشركات الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، والخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، والنعيم القابضة للاستثمارات، ومصر للفنادق، والمصرية للمنتجعات السياحية، ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية، وعبر المحيطات للسياحة عدد 1041 سهم، 6 آلاف سهم، 5 آلاف سهم، 247.7 ألف سهم، 22.2 ألف سهم، 2792 سهمًا، 26150 سهم، على الترتيب، كما اشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي عدد 1484 سهمًا.

فيما باع داخليين بشركات مصر بني سويف للأسمنت، والنعيم القابضة للاستثمارات، وكونتكت المالية القابضة عدد 5397 سهمًا، 50 ألف سهم، 100 ألف سهم، عللى التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركتي العبوات الطبية، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 4.6 مليون سهم، 118.1 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركتي مينا للاستثمار السياحي والعقاري، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 271 سهم، 190 ألف سهم، على التوالي.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وحقق البنك التجاري الدولي، صافي الدخل من العائد بلغ 91.1 مليار جنيه خلال عام 2024 بنسبة نمو سنوي 72%، وبلغ صافي الربح 55.2 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 86%.

وحققت شركة التوفيق للتأجير التمويلي، إيرادات بلغت 1.7 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 1.1 مليار جنيه خلال عام 2023 بنسبة نمو سنوي 49%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 216.1 مليون جنيه مقارنة مع 170.9 مليون جنيه بنسبة نمو سنوي 26%.