شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مسجد جديد بالحي المتميز وتنفيذ مدرسة تعليم أساسي بالنوبارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس أشرف السماليجي، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، افتتاح المسجد الجديد بالحي المتميز "مسجد رشاد عثمان" بالمدينة، بحضور عدد من الشخصيات البارزة والقيادات المحلية والدينية، لافتاً إلى أنه سيتم الانتهاء قريباً من تنفيذ مدرسة تعليم أساسي بطاقة 44 فصلا دراسيا، وذلك في إطار زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة.

وأكد المهندس أشرف السماليجي، أن المسجد يعد إضافة نوعية لخدمات الحي المتميز بالمدينة، مشيراً إلى أن مثل هذه المشروعات تعكس اهتمام الدولة بتوفير دور العبادة التي تلبي احتياجات المواطنين وتعزز القيم الروحية والاجتماعية، مشيداً بدور القائمين على المشروع وجهودهم في إنجاز هذا الصرح الديني الذي سيصبح منارة للعلم.

شهد الافتتاح إقامة مجموعة من الشعائر الدينية والابتهالات التي أضفت أجواء روحانية على الحدث، وحضر الافتتاح عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الجهات التنفيذية والأهالي.

وفي سياق متصل، قام المهندس أشرف السماليجي، بزيارة تفقدية لمشروع مدرسة التعليم الأساسي بالمدينة، لمتابعة الأعمال النهائية والتأكد من جاهزية المدرسة للتسليم، وشملت الزيارة تفقد مرافق المدرسة والاطمئنان على جودة التشطيبات ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية والمعايير القياسية.

وأشار السماليجي خلال الزيارة إلى أن المدرسة تتكون من ٤٤ فصلا دراسيا ملحق بها معامل متخصصة، تشمل معامل الحاسب الآلي ومعامل الاقتصاد المنزلي، بالإضافة إلى قسم خاص برياض الأطفال، مما يجعلها مؤسسة تعليمية متكاملة تلبي احتياجات الطلاب في مراحل التعليم المختلفة.

وخلال جولته التفقدية، اطمأن رئيس الجهاز على سير أعمال التشطيبات النهائية، مؤكدًا ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة، كما وجه بضرورة تجربة أنظمة الدفاع المدني بشكل كامل قبل تسليم المدرسة، لضمان توفير بيئة آمنة للطلاب والعاملين.

وأكد "السماليجي" أهمية هذا المشروع التعليمي في دعم العملية التعليمية بمدينة النوبارية الجديدة، مشيرًا إلى أن المدرسة ستكون إضافة نوعية لقطاع التعليم في المنطقة، حيث ستوفر بيئة تعليمية متطورة تسهم في تنمية مهارات الطلاب وتلبية احتياجات المجتمع المحلي.

واختتم "السماليجي" زيارته بتوجيه الشكر لجميع العاملين بالمشروع، متمنيًا أن تكون المدرسة نموذجًا يحتذى به في تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبناء النوبارية الجديدة.

يذكر أن مسجد رشاد عثمان يعد أحد أكبر المساجد في مدينة النوبارية الجديدة، حيث تم تشييده وفق أفضل المعايير الهندسية والجمالية، ليكون مركزاً للعبادة والتعليم الديني، بالإضافة إلى تقديم خدمات اجتماعية وثقافية لأهالي الحي المتميز والمناطق المحيطة.