سعر الدولار اليوم الأربعاء 19-2-2025 أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 سعر الدولار اليوم الأربعاء 19-2-2025 أمام الجنيه المصري، فى بداية التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.58 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء فى بداية التعاملات، بالبنك الأهلى المصرى 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.59 جنيه للشراء و50.69 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.59 جنيه 50.69 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء فى بداية التعاملات بالبنوك كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.59 جنيه للشراء.

50.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.59 جنيه للشراء.

50.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.59 جنيه للشراء.

50.69 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.59 جنيه للشراء.

50.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.59 جنيه للشراء.

50.69 جنيه للبيع.