شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 19-2-2025 في البحرين عيار 24 بـ 35.425 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب في دول الخليج مع بداية التداولات الأسبوعية، متأثرة بتراجع الأسعار العالمية وقوة الدولار الأمريكي أمام العملات الخليجية المرتبطة به"، ويعد سعر الذهب في البحرين من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في البحرين تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار البحرينى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين

أسعار الذهب في البحرين

عيار 24 سجل35.425 دينار

عيار 22 سجل 32.475 دينار

عيار 21 سجل 31.000 دينار

عيار 18 سجل 26.575 دينار

عيار 14 سجل 20.675 دينار

عيار 12 سجل 17.725 دينار الاونصة1102.175 دينار

الجنيه الذهب248.050 دينار الأونصة بالدولار2931.30 دولار

وفي الوقت نفسه هبط سعر الفضة لشهر مارس بنسبة 0.37% لتتم المتاجرة به على USD30.53 للأونصة بينما ارتفع سعر النحاس لشهر مارس بنسبة 0.72% لتتم المتاجرة به على USD4.26 للرطل.