شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: جاهزون لتقديم كافة أوجه الدعم لدولة اليمن الشقيق والان مع تفاصيل الخبر

عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مشتركة مع الدكتور سعيد الشماسي وزير النفط والمعادن اليمني والوفد المرافق ، بحضور المهندس محمد سمير مدير عام بالمكتب الفنى ورئيس وحدة التعاون الدولي ، وذلك هامش المشاركه فى فاعليات مؤتمر مصرى الدولى للطاقة "ايجبس 2025".

وخلال المباحثات، استعرض الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة فى كلا البلدين فى مجالات البترول والتعدين، حيث اتفق الوزيران على تشكيل فريق عمل مشترك لبحث هذه الفرص وتحديد المجالات التى يمكن التعاون فيها خلال الفترة المقبلة.

واكد المهندس كريم بدوى خلال المباحثات ان قطاع البترول والثروة المعدنية المصرى بما لديه من خبرات فى انشطة البترول والغاز الطبيعي والتعدين على استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم لدولة اليمن الشقيق بما يحقق المنافع الاقتصادية لكلا الشعبين فى البلدين.

ومن جانبه ، وجه الدكتور سعيد الشماسى الشكر لمصر الشقيقة على دعمها المستمر لدولة اليمن ، مشيراً إلى رغبة بلاده فى الاستفادة من خبرات شركات البترول المصرية وتكوين شراكات فى انشطة التعدين ، خاصة وانا هناك مقومات لتحقيق ذلك فى كلا البلدين من ثروات تعدينية وموانئ على ساحل البحر الأحمر.