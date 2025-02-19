شكرا لقرائتكم خبر عن تفاوت أداء الأسهم الآسيوية مع تراجع شركات التكنولوجيا الصينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تباينت مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الأربعاء، حيث تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا الصينية بعد ارتفاع قصير الأجل.

وتراجع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 0.25% ليصل إلى 22920 نقطة، فيما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.54% ليصل إلى 3342 نقطة.

وتراجع مؤشر نيكاي 225 القياسي الياباني بنسبة 0.40% ليصل إلى 39112 نقطة.

وصعد مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 1.78% ليصل إلى 2674 نقطة.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.65 % ليصل إلى 8426 نقطة.

وهبطت أسهم شركات التكنولوجيا الصينية، اليوم الأربعاء، بعدما سجلت ارتفاعا قصير الأجل في وقت سابق الأسبوع الجاري.

وتراجع سهم شركة "علي بابا" في بورصة هونج كونج بنسبة 1%، كما تراجع سهم شركة محرك البحث العملاق "بايدو" بنسبة 2.11% بعدما أعلنت عن تراجع إيراداتها بنسبة 2% في الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بالعام السابق، مع تصاعد المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي في الصين.

وتراجعت أسعار أسهم التكنولوجيا الصينية رغم صعود الأسهم الأمريكية إلى مستوى قياسي أمس الثلاثاء.

وول ستريت

كان مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية أغلقت على ارتفاع مع نهاية تداولات أمس الثلاثاء، حيث صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا بنسبة 0.2% ليصل إلى 6129 نقطة، ليغلق فوق أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق والذي سجله خلال الشهر الماضي.

داو جونز الصناعي

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداولات مرتفعا بواقع 10 نقاط، أو أقل من 0.1%، ليصل إلى 44556 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بنسبة 0.1 %، ليصل إلى 20041 نقطة.

وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الأربعاء، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 7 سنتات ليصل إلى 71.90 دولارا للبرميل، كما ارتفع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط، بواقع 7 سنتات ليصل إلى 76دولارا للبرميل. وفي أسواق العملة، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 152 ين ياباني من 152.01 ين، كما ارتفع سعر اليورو ليصل إلى 1.0452دولار من 1.0446 دولار.