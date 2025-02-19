شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر لحم الضأن في السعودية.. وارتفاع «البقري والجمل» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر لحم الضأن الطازج، والمستورد، في السعودية خلال شهر يناير الماضي، على أساس شهري، فيما ارتفع سعر لحم البقر والجمل الطازج.

ووفقا لنشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، سجل سعر لحم الضأن الطازج في يناير الماضي، 66.59 ريال للكيلو، منخفاض بنسبة 0.3% على أساس شهري. سعر اللحم سجل سعر لحم الضأن المبرد المستورد في يناير الماضي، 50.85 ريال للكيلو، متراجعا بنسبة 0.9% على أساس شهري.

وارتفع سعر لحم البقر الطازج على أساس شهري بنسبة 1% إلى 52.3 ريال.

وسجل سعر لحم الجمل الطازج في يناير الماضي، 54.55 ريال للكيلو، مرتفعا بنسبة 1.1% على أساس شهري.

وانخفض سعر تكلفة طبخ الذبيحة بنسبة 2.4% على أساس شهري في يناير، مسجلة 288.54 ريال.