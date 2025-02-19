شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل 20 قرية من قرى "حياة كربمة" لتحصل على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الريفية الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

تعمل الحكومة على الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بما يسهم في دخول المزيد من المشروعات المنفذة في إطار هذه المرحلة الخدمة وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، هذا إلى جانب متابعة الجهود التحضيرية للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة خلال العام المالي المقبل.

وعن الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ان المشروعات التي يتم تنفيذها في العديد من القطاعات بالقرى المستهدفة في إطار المرحلة الأولي، والتي يصل عددها إلى 1477 قرية، داخل 52 مركزا على مستوي 20 محافظة.

وأشار التقرير إلى أن عدد القرى التي تم الانتهاء من تنفيذ المشروعات بها بشكل كامل في إطار المرحلة الأولى وصل إلى 253 قرية، منها 117 قرية خلال الأسبوعين الماضيين، وأن هناك 1057 قرية وصلت نسب ومعدلات الإنجاز بها إلى نحو 95%، وأنه جار الانتهاء من 120 قرية خلال شهر فبراير الجاري.

وأوضح التقرير أن المرحلة الاولى من حياة كريمة تستهدف تأهيل 20 قرية فى 20 محافظة ريفية لتحصل على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الريفية الخضراء.

وأكد التقرير أن المشروع يساعد في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، حيث أن نسبة 30% من استثماراته خضراء، كما أنه أول مشروع في الشرق الأوسط وأفريقيا يتم من خلاله تأهيل 4 قرى ، "ضمن مبادرة "القرية الخضراء" وهما قرية اللواء صبيح هى رابع قرية على مستوى الجمهورية ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، تحصُل على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الريفية الخضراء ضمن مبادرة "القرية الخضراء"، بعد قرية "شما" بمحافظة المنوفية وقرية نهطاي بالغربية وقرية فارس بأسوان، وذلك بعد تطبيق أهم المقومات التي تساهم في تأهيل القرى للحصول على شهادة "ترشيد"، ومنها تحقيق كافة أهداف التنمية المستدامة وتغطية القرية بكافة الخدمات، وترشيد استهلاك مياه الشرب والري وتوفير مساحات خضراء وحدائق عامة وتوفير التوعية البيئية، وترشيد استهلاك الكهرباء وخفض الانبعاثات، وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي المعالج وإعادة تدوير المخلفات وتحويلها لقيمة اقتصادية.