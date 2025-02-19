شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار فى التعاملات الصباحية يسجل 50.58 جنيه للشراء اليوم الأربعاء 19-2-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى ،فى البنوك العامله فى السوق المصري.

يحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار على مدار اليوم أمام الجنيه المصري وسجل سعر الدولار فى التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية العاملة فى السوق المصري، اليوم الاربعاء 19-2-2025 فى البنك المركزي 50.58 جنيه للشراء ،و 50.72 للبيع ،وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.59 جنيه للشراء و 50.69 جنيه للبيع



وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار البنك الأهلى المصرى

50.59 جنيه للشراء.

50.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.59 جنيه للشراء.

50.69 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.59 جنيه للشراء

50.69 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

50.59 جنيه للشراء.

50.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.59 جنيه للشراء

50.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف ابو ظبى الاسلامى

50.62 جنيه للشراء

50.72 جنيه للبيع