تعرف علي سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 خدمه لقراءه من خلال نشر أخبار الدولار والعملات لحظيا، على مدار اليوم أمام الجنيه المصري وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية العاملة فى السوق المصري، اليوم الاربعاء 19-2-2025 فى البنك المركزي 50.58 جنيه للشراء ،و 50.72 للبيع ،وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.59 جنيه للشراء و 50.69 جنيه للبيع

ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى ،فى البنوك العامله فى السوق المصري.



وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار البنك الأهلى المصرى

50.59 جنيه للشراء.

50.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.59 جنيه للشراء.

50.69 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.59 جنيه للشراء

50.69 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

50.59 جنيه للشراء.

50.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.59 جنيه للشراء

50.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف ابو ظبى الاسلامى

50.62 جنيه للشراء

50.72 جنيه للبيع