شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 19-2-2025.. عيار 14 بدون مصنعية بـ2757 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أخر تطورات سعر الذهب اليوم في مصر اليوم الأربعاء 19فبراير 2025، بعد تراجع محدود في سعر الذهب العالمي ، و ساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث تغيرات كبيرة في سعر الذهب في مصر اليوم،

اسعار الذهب اليوم فى مصر

عيار 24 يسجل 4726 جنيهاً.

عيار 21 يسجل 4140 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 3544 جنيها.

عيار 14 يسجل 2757 جنيها.

الجنيه الذهب 33120 جنيهًا.

وتجدر الإشارة إلى أنه في تحول استثماري غير مسبوق، أطلقت الصين برنامجًا تجريبيًا يسمح لشركات التأمين بشراء الذهب لأول مرة، مما قد يمهد الطريق لاستثمارات ضخمة في المعدن النفيس، تقدر بمليارات الدولارات. هذه الخطوة من المتوقع أن تضيف زخمًا إضافيًا لارتفاع أسعار الذهب ، التي سجلت مستويات قياسية مؤخرًا.



ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً