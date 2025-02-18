الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18-2-2025 يسجل 50.58 جنيه للشراء فى البنوك المصرية

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18-2-2025 يسجل 50.58 جنيه للشراء فى البنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 10:00 م

يحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار على مدار اليوم أمام الجنيه المصري وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية العاملة فى السوق المصري، اليوم الثلاثاء 18-2-2025 فى البنك المركزي 50.58 جنيه للشراء، و50.72 للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع.

ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار  الامريكى مقابل الجنيه المصرى ،فى البنوك العامله فى السوق المصري.


وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر  الدولار البنك الأهلى المصرى

50.59 جنيه للشراء.
50.69 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك مصر

50.59 جنيه للشراء.
50.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.59 جنيه للشراء.
50.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

50.59 جنيه للشراء.
50.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.59 جنيه للشراء.
50.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف ابو ظبى الاسلامى

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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