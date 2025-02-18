شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18-2-2025 يسجل 50.58 جنيه للشراء فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالثلاثاء، 18 فبراير 2025 10:00 م
يحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار على مدار اليوم أمام الجنيه المصري وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية العاملة فى السوق المصري، اليوم الثلاثاء 18-2-2025 فى البنك المركزي 50.58 جنيه للشراء، و50.72 للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع.
ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى ،فى البنوك العامله فى السوق المصري.
سعر الدولار البنك الأهلى المصرى
وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:
50.59 جنيه للشراء.
50.69 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
50.59 جنيه للشراء.
50.69 جنيه للبيع.
50.59 جنيه للشراء.
50.69 جنيه للبيع.
50.59 جنيه للشراء.
50.69 جنيه للبيع.
50.59 جنيه للشراء.
50.69 جنيه للبيع.
50.62 جنيه للشراء.
50.72 جنيه للبيع.
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