شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 18-2-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 18-2-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.253 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 5 أسهم



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: بريميم هيلثكير جروب، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية.

البورصة تربح 6 مليارات جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.253 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.7 مليار ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 86.5 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.91% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.74%، والعرب على 6.35%، واستحوذت المؤسسات على 25.8% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.19%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 10.6 مليون جنيه، 98.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 13.4 مليون جنيه، 107 آلاف جنيه، 15.6 مليون جنيه، 80.3 مليون جنيه، على الترتيب.



ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 30587 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 37957 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 13455 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 8591 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 11803 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 3190 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 2.96% ليغلق عند مستوى 10104 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.70% ليغلق عند مستوى 1913 نقطة.

وصعدت أسهم 92 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 72 شركة، ولم تتغير مستويات 48 شركة.

تعاملات الداخليين



تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى داخلين بشركات مطاحن وسط وغرب الدلتا، والنساجون الشرقيون للسجاد، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، والعبوات الطبية، وبالم هيلز للتعمير، ومجموعة أي أف جي القابضة، والمصرية للمنتجعات السياحية، ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 1065 سهمًا، 550 سهم، 520 سهمًا، 10 آلاف سهم، 50 ألف سهم، 50 ألف سهم، 203.9 ألف سهم، 3930 سهم، 5.5 مليون سهم، على الترتيب.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 100 ألف سهم، فيما باع داخليين بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، ومصر بني سويف للأسمنت، والعربية للمحابس، والعربية للصناعات الهندسية، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، عدد 900 سهم، 969 سهمًا، 75 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 50 ألف سهم، 700 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على الترتيب.

إيديتا

أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، بيع المساهم KINGSWAY FUND FRONTIER CONSUMER عدد 825 ألف سهم بسعر 27.1 جنيه بقيمة إجمالية 22.4 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5.97% إلى 5.85%، ونفذت الصفقة من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.

نتائج الأعمال



أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وحققت شركة مصر للألومنيوم، مبيعات 21.5 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر عام 2024 مقابل 13.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 61%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 7.3 مليار جنيه مقارنة مع 3.4 مليار جنيه بنسبة نمو 114%، مدفوعة بمراجعة شاملة لاستراتيجيات التسعير بما يتماشى مع التغيرات في الأسواق العالمية، وتحسين عمليات الاستيراد والتصدير.

وحققت الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج (يونيراب)، إيرادات بلغت 97 مليون جنيه خلال عام 2024 مقابل 64.7 مليون جنيه خلال عام 2023 بنسبة نمو 49.87%، وبلغ صافي الخسارة بعد الضريبة 24.9 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 14.9 مليون جنيه بنسبة زيادة 66.9%، مرجعة السبب إلى زيادة الأجور، ليصبح 6 آلاف جنيه مما كلف الشركة زيادة في الأجور بقيمة 27.8 مليون جنيه، وارتفاع نسبة عوادم الإنتاج عن النسبة المحددة، وزيادة أسعار القطن المستخدم في إنتاج خيوط الطرف المفتوح وارتفاع أسعار الكهرباء، الأمر الذي زيادة المستلزمات السلعية للإنتاج بنسبة 21.3%.

وحققت شركة بريميم هيلثكير جروب، صافي إيرادات نشاط بلغت 60.7 مليون جنيه خلال عام 2024 مقابل 38.9 مليون جنيه خلال عام 2023، وبلغ صافي أرباح الفترة 11.4 مليون جنيه مقارنة مع 7 ملايين جنيه.

وحققت الشركة العربية للخزف "سيراميكا ريماس"، صافي مبيعات بلغت 1.9 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 1.3 مليار جنيه خلال عام 2023، وبلغ صافي أرباح الفترة 58.7 مليون جنيه مقارنة مع 88 مليون جنيه.

بلتون



أعلنت شركة بلتون، عن تنفيذ عملية الاستحواذ على شركة سوديك للتوريق بإجمالي قيمة استحواذ 8.6 مليون جنيه في تاريخ نقل الملكية.

الحديد والصلب



أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية، أنه جاري دراسة المشروعات الصناعية المناسبة لإقامة مشروعات صديقة للبيئة.

كاتليست



أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم (54) لسنة 2025، والمتضمن في مادته الأولى:"تصفية عمليات شركة كاتليست للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، اعتبارًا من قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 9 ديسمبر عام 2024، وفقًا لحكم المادة رقم (33) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992".