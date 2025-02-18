شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يشهد توقيع اتفاقية مشروع محطة رياح بقدرة "2000 "ميجاوات والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مراسم توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطة طاقة رياح بقدرة 2000 ميجاوات بين كل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة اكوا باور السعودية، وبموجب هذه الاتفاقية تقوم الشركة السعودية بتطوير وتمويل وتشغيل المشروع الذى سيساهم فى زيادة مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة الكهربائية وتعزيز جهود الدولة لتحقيق أهدافها فى مجال الطاقة المتجددة، وقام بالتوقيع من الجانب المصرى المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومن جانب شركة أكوا باور المهندس حسن امين المدير الإقليمى للشركة

اكد الدكتور محمود عصمت، أن هذا المشروع يأتى فى اطار خطة العمل لتطوير قطاع الطاقة المتجددة لتعظيم العوائد والاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة وخفض استخدام الوقود الأحفورى وتقليل الانبعاثات الكربونية، موضحا أن المشروع سيتم تنفيذه جنوب مدينة الغردقة ويأتى استمرارا للتعاون والشراكة مع شركة "أكوا باور" الرائدة فى مجال الطاقة المتجددة، مضيفا أن الدولة تبنت برنامجا طموحا للنهوض بقطاع الكهرباء فى شتى المجالات وعلى رأسها تعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة ودعم وتشجيع الاستثمار فى هذا المجال ويؤكد قدرة قطاع الطاقة المتجددة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرا إلى المناخ الاستثمارى الذى يتمتع بمخاطر منخفضة وتفاعل إيجابى مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية.

اشار الدكتور محمود عصمت إلى جهود قطاع الكهرباء للإسراع فى الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لخفض وترشيد استهلاك الوقود والحد من انبعاثات الكربون، وتحقيق استدامة واستمرارية التغذية الكهربائية، مشيدا بالتعاون المثمر بين الشركة السعودية وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى مختلف المجالات والذى يعد أحد نماذج النجاح التى يتم دعمها فى ضوء استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها ويجرى العمل فى إطارها من خلال خطة عمل وبرامج تنفيذية وجداول زمنية للربط على الشبكة، موضحا استراتيجية الدولة التى تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة الكهربائية، وتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفورى، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى إجمالى الطاقة المولدة فى إطار رؤية سياسية التحول للأخضر والتى يجرى تنفيذها فى مختلف القطاعات.