شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاعات بالبورصة بجلسة الثلاثاء باستثناء التعليم والبنوك والمنسوجات والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 3.2%، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.6%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.5%، وصعد قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.9%، وقفز قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.8%.

وزاد قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.7%، ونمت قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، والأغذية والمشروبات والتبغ، ومواد البناء بنسبة 0.6%، 0.4%، 0.3%، على الترتيب، وأخيرًا قطاعا العقارات، والموارد الأساسية بنسبة 0.1%، فيما تراجعت قطاعات الخدمات التعليمية، والبنوك، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1%، 0.2%، 0.1%، على الترتيب.



وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.253 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.7 مليار ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 86.5 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.91% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.74%، والعرب على 6.35%، واستحوذت المؤسسات على 25.8% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.19%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 10.6 مليون جنيه، 98.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 13.4 مليون جنيه، 107 آلاف جنيه، 15.6 مليون جنيه، 80.3 مليون جنيه، على الترتيب.



ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 30587 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 37957 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 13455 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 8591 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 11803 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 3190 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 2.96% ليغلق عند مستوى 10104 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.70% ليغلق عند مستوى 1913 نقطة.