“الإسلامية لتمويل التجارة” توقّع مذكرة تفاهم مع الإيسيسكو

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - وقعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة – عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية -، بمقر المؤسسة في جدة اليوم، مذكرة تفاهم مع منظمة العالم الإسلامي للتربية.

ونوه المدير العام لمنظمة “الإيسيسكو “، الدكتور سالم بن محمد المالك، بالتطور السريع الذي شهدته المنظمة خلال السنوات الخمس الماضية، مستعرضًا عددًا من البرامج والأنشطة والمشاريع التي أسهمت الإيسيسكو في تنفيذها، ومن أبرزها: إعداد ميثاق أخلاقي لتوظيف الذكاء الاصطناعي في العالم الإسلامي، فضلًا عن جهودها الحثيثة في مجالات حماية وصون تراث العالم الإسلامي، والحفاظ على هوية الشعوب وموروثها الثقافي.

من جانبه أكد مدير العمليات في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، الدكتور نظيم نوردلي، على الدور الكبير “للإيسيسكو” في تمويل المشروعات الخاصة بالتنمية الاقتصادية ببلدان العالم الإسلامي، مشيرًا إلى اهتمام المؤسسة بالتعاون الناجع مع الإيسيسكو في مجالات الاختصاص المشترك لتحقيق الأهداف المبتغاة.

وتستهدف مذكرة التفاهم إرساء أسس التعاون في سبيل تنفيذ مبادرات وبرامج مشتركة من شأنها تعزيز ريادة الأعمال والشركات الناشئة، خاصة تلك التي تستهدف الشباب والنساء، بالإضافة إلى تقليل الفجوة في المهارات بسوق العمل، وتوظيف الحلول العلمية والتكنولوجية في مجالات الزراعة والأمن الغذائي وإدارة النفايات الغذائية، كآليات لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وتهدف كذلك، إلى تنمية قدرات الدول الأعضاء على مجابهة التغيرات المناخية وتحسين الاستدامة البيئية من خلال التعليم والابتكار والتقنيات الخضراء فضلًا عن تشجيع تبادل المعرفة وتبادل أفضل الممارسات بين الدول الأعضاء في الجانبين.

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