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شكرا لقرائتكم خبر عن صكوك المملكة.. "إدارة الدين" يقفل طرح فبراير بـ3.071 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر فبراير 2025م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث حُدِّد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 3.071 مليار ريال سعودي (ثلاثة مليارات وواحد وسبعون مليون ريال سعودي).
وبحسب البيان الصادر من المركز، فقد قسمت الإصدارات إلى أربع شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 585 مليون ريال سعودي (خمس مئة وخمسة وثمانين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي.
وبلغت الشريحة الثالثة 404 ملايين ريال سعودي (أربع مئة وأربعة ملايين ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2036ميلادي، وبلغت الشريحة الرابعة 376 مليون ريال سعودي (ثلاث مئة وستة وسبعين مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2039 ميلادي.
وبحسب البيان الصادر من المركز، فقد قسمت الإصدارات إلى أربع شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 585 مليون ريال سعودي (خمس مئة وخمسة وثمانين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي.
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صكوك المملكةوبلغت الشريحة الثانية 1.706 مليار ريال سعودي (مليارًا وسبع مئة وستة ملايين ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2032 ميلادي.
وبلغت الشريحة الثالثة 404 ملايين ريال سعودي (أربع مئة وأربعة ملايين ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2036ميلادي، وبلغت الشريحة الرابعة 376 مليون ريال سعودي (ثلاث مئة وستة وسبعين مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2039 ميلادي.