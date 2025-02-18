الاقتصاد

صكوك المملكة.. "إدارة الدين" يقفل طرح فبراير بـ3.071 مليار ريال

0 نشر
واس - الرياض 0 تبليغ

  • صكوك المملكة.. "إدارة الدين" يقفل طرح فبراير بـ3.071 مليار ريال 1/2
  • صكوك المملكة.. "إدارة الدين" يقفل طرح فبراير بـ3.071 مليار ريال 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن صكوك المملكة.. "إدارة الدين" يقفل طرح فبراير بـ3.071 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر فبراير 2025م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية بالريال السعودي، حيث حُدِّد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 3.071 مليار ريال سعودي (ثلاثة مليارات وواحد وسبعون مليون ريال سعودي).
وبحسب البيان الصادر من المركز، فقد قسمت الإصدارات إلى أربع شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 585 مليون ريال سعودي (خمس مئة وخمسة وثمانين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي.

أخبار متعلقة

 

بـ 13 مليار ريال.. 216 مليون عملية نقاط بيع في المملكة خلال أسبوع
ارتفاع أسعار 11 صنفا من الفاكهة في السعودية خلال شهر

صكوك المملكة

وبلغت الشريحة الثانية 1.706 مليار ريال سعودي (مليارًا وسبع مئة وستة ملايين ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2032 ميلادي.
وبلغت الشريحة الثالثة 404 ملايين ريال سعودي (أربع مئة وأربعة ملايين ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2036ميلادي، وبلغت الشريحة الرابعة 376 مليون ريال سعودي (ثلاث مئة وستة وسبعين مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2039 ميلادي.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

Advertisements

قد تقرأ أيضا