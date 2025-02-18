شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: تطوير المنتجات والأنماط السياحية للمقصد السياحي المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماع اللجنة المعنية بتطوير المنتجات والأنماط السياحية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، وذلك لمناقشة مستجدات خطة العمل وآليات التطوير لكل نمط أو منتج سياحي على حدا؛ تنفيذاً لرؤية الاستراتيجية الحالية للوزارة والتي ترتكز على إبراز المقصد السياحي المصري باعتباره المقصد الأول في العالم من حيث تنوع الأنماط والمنتجات السياحية.

وقد شهد الاجتماع مناقشات حول خطط تطوير هذه المنتجات والأنماط السياحية والتي تم تحديدها في الاجتماعات السابقة لتقوم الوزارة بالتركيز على تطويرها وخلق الطلب عليها خلال الفترة المقبلة وخاصة أنها تشتمل على العديد من الإمكانيات السياحية التي لا تضاهي عالمياً.

واستمع الوزير لمسئولي فرق العمل المختلفة بالوزارة والتي تختص كل منها بتطوير منتج أو نمط سياحي معين، حيث تم عرض المقومات والميزات التنافسية الموجودة في كل منتج، واقتراح سبل وآليات إبرازها والترويج والتسويق لهذا المنتج بصورة أكبر، وكافة الخطوات والإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن.

وقد شارك في حضور هذا الاجتماع يمنى البحار نائب الوزير، والمهندس أحمد يوسف مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية، والمهندس مصطفى علي الدين مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير، و سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والدكتورة سها بهجت مستشار الوزير للتدريب، والدكتور أحمد رحيمه معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية، والدكتور محمد شعبان معاون الوزير للخدمات الرقمية، وريهام سمير معاون الوزير للشئون الخارجية، وأحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.

