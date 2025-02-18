شكرا لقرائتكم خبر عن مصر إيطاليا العقارية تبدأ العام بقوة وتحقق إنجازات هامة خلال يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شراكات جديدة ومبيعات تعاقدية بـ 4 مليارات جنيه وخطة استثمارية بـ 11 مليارات جنيه

أعلنت شركة مصر إيطاليا العقارية -احدى الشركات الرائدة في التطوير العقاري- عن بداية قوية للعام الجديد، حيث تمكنت خلال يناير 2025 من تحقيق إنجازات على رأسها مبيعات تعاقدية بلغت 4 مليارات جنيه بنسبة نمو 200% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وتعكس هذه النتائج ثقة العملاء في مشروعات الشركة التي تضم حاليًا أكثر من 12 ألف عائلة.

وتعليقًا على إنجازات الشركة الاستثنائية، قال المهندس محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية:"تعكس المبيعات الاستثنائية للشركة خلال شهر يناير 2025، نجاح استراتيجية الإدرة في تطوير محفظة مشروعاتها القائمة لتسليم الوحدات في المواعيد المحددة لتعزيز ثقة ورضاء العملاء، وإطلاق حملات تسويقية مبتكرة تقدم عروض سداد تتناسب مع القوة الشرائية وكذلك وحدات تحقق متطلبات المستهلكين، كما تعكس أيضًا استمرار نمو القطاع العقاري في مصر وارتفاع الطلب على العقار سواء للاستثمار أو الإقامة".

وأضاف: "حجم المبيعات المحققة خلال شهر يناير 2025 يمثل نسبة كبيرة من المستهدف خلال الربع الأول، وأتوقع أن نستمر في تحقيق مبيعات مرتفعة خلال العام الحالي تفوق المحقق خلال 2024، في ظل سعينا لطرح مراحل جديدة من مشروعاتنا الحالية ودراسة فرص استثمارية جديدة، ويساعدنا على ذلك ما تتميز به محفظة مشروعات الشركة من تنوع في الأنشطة ما بين سكني وتجاري وإداري وفندقي وكذلك تنوع في وجهات التطوير الرئيسية بشرق القاهرة والساحل الشمالي والسخنة".

وفي إطار التزام مصر ايطاليا العقارية بتسليم مشروعاتها في المواعيد المحددة وفقًا للجداول الزمنية مستهدفة رضاء العملاء، تعتزم الشركة ضخ استثمارات بقيمة 11 مليار جنية خلال عام 2025 لدعم خططها التوسعية وتعزيزريادتها في السوق العقاري. وبالتوازي مع ذلك، تعمل الشركة على تحسين جودة الحياة في مجتمعاتها من خلال توفير بيئة متكاملة لتحفيزالسكان على بدء حياتهم في مجتمعاتهم الجديدة، مع الاستمرار في تطوير المرافق والخدمات لضمان تجربة معيشية متميزة. وفي هذا السياق تستهدف الشركة افتتاح 23 من صفوة العلامات التجارية العالمية في مجال المطاعم والضيافة ،مثل "Pier 88" و "Brunch & Cake"،وفي مجال اللاستشفاء واللياقة مثل LA7، لتوفيرتجربة شاملة وبيئة متكاملة حاضنة للابتكاروريادة الأعمال في مشروع "كايرو بيزنس بارك"، الوجهة الرائدة لريادة الأعمال والفنون والثقافة والابتكار في شرق القاهرة.



كما أطلقت الشركة آخر مرحلة في المشروع، والتي تضم 40 مكتبًا بـثلاث مبانٍ. وذلك بهدف تلبية الطلب على المساحات الإدارية في شرق القاهرة وتعزيز مكانة الشركة في قطاع المباني الإدارية واستقطاب كبرى الشركات المحلية والعالمية في هذه المنطقة الحيوية. وتتميز المساحات الإدارية الجديدة بالمرونة التي تناسب الشركات الكبيرة والصغيرة حيث تتراوح مساحة الوحدات الإدارية بين 55 متر مربع إلى أكثر من 300 متر مربع، على أن يتم البدء في تسليم وحدات الدور الرابع عام 2027.

وانطلاقًا من إيمانها بأهمية الذكاء الاصطناعي "AI" ودوره المؤثر في كل المجالات والصناعات وتمكين الشباب والشركات الناشئة، تعاونت مصر إيطاليا العقارية مع "RiseUp"، لدعم واستضافة أول قمة للذكاء الاصطناعي في مصر تحت شعار "الذكاء الاصطناعي بلا حدود". وفي هذه القمة انبثقت شراكة مستدامة بين الطرفين تهدف الى تبني حلول التكنولوجيا العقارية “Proptech” من خلال ثلاثة محاور رئيسية، بدءًا من إنشاء أول مركز ابتكارو مسرّعة أعمال في مصر والشرق الأوسط، وتنظيم أول قمة "PropTech Summit" في مصر، وهو ما يدعم قطاع العقارات وجميع الصناعات المساندة لها.

وتقديرًا لتوجه الشركة الشامل في مجال الاستدامة والعمل على الحد من انبعاثات الكربون في مشروعاتها، حصلت شركة مصر إيطاليا العقارية مؤخرًا على جائزةSchneider Electric للاستدامة لعام 2024 في مصر. ويؤكد هذا التزام الشركة بتطوير مشروعات مستدامة تساهم في الحفاظ على البيئة ورفع الوعي بأهمية الاعتماد على الطاقة المتجددة.



المهندس محمد خالد العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية