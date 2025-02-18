شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 18-2-2025.. عيار 18بدون مصنعية بـ3544 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أخر تطورات سعر الذهب اليوم فى مصر اليوم الثلاثاء 18فبراير 2025، بعد تراجع محدود فى سعر الذهب العالمى، وساعدت التطورات فى البورصة العالمية على حدوث تغيرات كبيرة فى سعر الذهب فى مصر اليوم.

اسعار الذهب اليوم فى مصر

عيار 24 يسجل 4726 جنيهًا.

عيار 21 يسجل 4140 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 3544 جنيها.

عيار 14 يسجل 2757 جنيها.

الجنيه الذهب 33120 جنيهًا.

وتجدر الإشارة إلى أنه فى تحول استثمارى غير مسبوق، أطلقت الصين برنامجًا تجريبيًا يسمح لشركات التأمين بشراء الذهب لأول مرة، مما قد يمهد الطريق لاستثمارات ضخمة فى المعدن النفيس، تقدر بمليارات الدولارات. هذه الخطوة من المتوقع أن تضيف زخمًا إضافيًا لارتفاع أسعار الذهب، التى سجلت مستويات قياسية مؤخرًا.



ويشهد السوق العالمى للذهب استمرار المخاوف فى الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة فى سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفورى للذهب عالميًا