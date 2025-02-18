شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار فى التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 18-2-2025 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالثلاثاء، 18 فبراير 2025 08:00 م
يبحث العديد من المواطنين عن سعر الدولار ولذلك يحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار على مدار اليوم أمام الجنيه المصري وسجل سعر الدولار فى التعاملات المسائية بالبنوك المصرية العاملة فى السوق المصري، اليوم الثلاثاء 18-2-2025 فى البنك المركزي 50.58 جنيه للشراء، و50.72 للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع.
ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى ،فى البنوك العامله فى السوق المصري.
وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:سعر الدولار البنك الأهلى المصرى
50.59 جنيه للشراء.
50.69 جنيه للبيع.
50.59 جنيه للشراء.
50.69 جنيه للبيع.
50.59 جنيه للشراء.
50.69 جنيه للبيع.
50.59 جنيه للشراء.
50.69 جنيه للبيع.
50.59 جنيه للشراء.
50.69 جنيه للبيع.
50.62 جنيه للشراء.
50.72 جنيه للبيع.
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