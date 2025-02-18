شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة السياحة: زيادة ملحوظة فى أعداد الزائرين والسائحين بالمتحف المصرى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس شريف فتحى وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصرى الكبير فى تشكيله الجديد، والذى عُقد بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل شريف فتحى الاجتماع بتقديم الشكر نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، لكافة أعضاء اللجنة المصرية اليابانية العليا للمتحف المصرى الكبير على جهودها وما قامت به من تنسيقات ومناقشات خلال فترة انعقادها مما ساهم فى إنجاز هذا المشروع الضخم وإدارة شئونه قبل أن يكون هناك هيكل مؤسسى وتنظيمى لهيئة المتحف والذى نحن بصدده اليوم.

وتم استعراض جدول أعمال الاجتماع الذى اشتمل على تقرير عن نتائج مواعيد الفتح الرسمية الجديدة لقاعات العرض الرئيسية والمناطق التى تشهد تشغيلًا تجريبيًا بالمتحف منذ 16 أكتوبر الماضى، حيث بدأ تطبيق هذه المواعيد بدءًا من فبراير الجارى، وشهدت زيادة ملحوظة فى أعداد الزائرين والسائحين.

كما تم أيضًا مناقشة والموافقة على مشروع موازنة المتحف المصرى الكبير (الجارية – الاستثمارية) للعام المالى 2025-2026.

وتم استعراض تطور الأعمال الجارية وآخر مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع المتحف تمهيدًا لافتتاحه.

جدير بالذكر أن هيئة المتحف المصرى الكبير بدأت مع بداية شهر فبراير الجارى فى تطبيق مواعيد الفتح الرسمية الجديدة لقاعات العرض الرئيسية والمناطق التى تشهد تشغيلًا تجريبيًا بالمتحف، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس إدارة هيئة المتحف فى جلسته الأخيرة.

ووفقًا لهذه المواعيد، فإن المتحف يستقبل زائريه صيفًا وشتاءً طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً، وستكون حتى الساعة الرابعة عصرًا خلال شهر رمضان المبارك.

ويشهد المتحف فتحًا مسائيًا يومى السبت والأربعاء من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.