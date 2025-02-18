شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: فرص استكشاف جيدة لتحقيق قصص نجاحات فى ضوء حزمة الحوافز والان مع تفاصيل الخبر

عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع وفد من شركة شل العالمية ضم ايفان تان نائب الرئيس التنفيذى لتنمية الآبار والاستكشاف وداليا الجابرى نائب رئيس ورئيس مجلس إدارة شركات شل مصر، وسوزان كوجان نائب رئيس الشركة للاستكشاف وكيلى هاو نائب رئيس الشركة للغاز المسال، بحضور المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفنى والمتحدث الرسمى للوزارة.

وخلال اللقاء تم استعراض انشطة الشركة الحالية والخطط المستقبلية فى أنشطة البحث والاستكشاف، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.

وأوضح بدوى، أن هناك فرص استكشاف جيدة لتحقيق قصص نجاحات جديدة فى ضوء حزمة الحوافز التى اطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن النتائج التى تحققت خلال الفترة الأخيرة كان نتاج فترة عمل طويلة تعاون فيها عدد كبير من الشركات وأن النجاح الذى تحقق فهو نجاح للجميع، ووجه الوزير الشكر لشركة شل على التزامها بالعمل والاستكشاف فى مصر.

وأكد وفد شركة شل على متانة العلاقة بين الشركة وقطاع البترول المصرى، حيث تعمل الشركة فى مصر منذ أكثر من حوالى 110 أعوام، موضحًا أن الشركة ترغب فى مواصلة أعمال البحث والاستكشاف والحصول على فرص جديدة لتحقيق مزيد من النجاحات، فى ضوء الاحتمالات الواعدة التى تتمتع بها مصر.



وثمن وفد شل الاتفاقيات التى وقعتها مصر مع قبرص التى ستساهم فى تنمية الغاز القبرصى ونقله إلى التسهيلات التى تمتلكها مصر، خاصة وأن شركة شل تعمل مع شركة شيفرون فى شرق المتوسط.