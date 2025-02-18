شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة إيجيبت تيلورنج للملابس بقيمة 715.6 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة إيجيبت تيلورنج للملابس الجاهزة، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 14.7 مليون سهم بقيمة 715.6 مليون جنيه، وصفقة على شركة فودلافر للتجارة والصناعات الغذائية بحجم تداول 11.4 مليون سهم بقيمة 36.6 مليون جنيه، وصفقتين على شركة شاديباك للعبوات الدوائية والغذائية بحجم تداول 162.5 ألف سهم بقيمة 16.25 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 28.5 مليون سهم بقيمة 776.2 مليون جنيه عبر تنفيذ 53 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.253 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.7 مليار ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 86.5 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.91% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.74%، والعرب على 6.35%، واستحوذت المؤسسات على 25.8% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.19%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 10.6 مليون جنيه، 98.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 13.4 مليون جنيه، 107 آلاف جنيه، 15.6 مليون جنيه، 80.3 مليون جنيه، على الترتيب.



ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 30587 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 37957 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 13455 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 8591 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 11803 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 3190 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 2.96% ليغلق عند مستوى 10104 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.70% ليغلق عند مستوى 1913 نقطة.