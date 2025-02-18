“السعودية للكهرباء” تستعرض إنجازاتها وخططها المستقبلية في ملتقى الأسواق المالية 2025

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تشارك الشركة السعودية للكهرباء في ملتقى الأسواق المالية 2025 بصفتها راعيًا رئيسيًا للملتقى خلال الفترة من 18 إلى 20 من فبراير الجاري، الذي تستضيفه العاصمة الرياض في نسخته الخامسة، ويقام تحت شعار “تمكين مستقبل الأسواق المالية”.

وتهدف الشركة من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز حضورها في الأسواق المالية، حيث يمثل الملتقى فرصة لتعزيز الشراكات مع المستثمرين وأصحاب المصلحة، وتسليط الضوء على جهود الشركة في دعم الأسواق المالية والاستثمار المستدام.

وتسلط السعودية للكهرباء الضوء خلال الملتقى على مبادراتها الرائدة في قطاع الطاقة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والتحول الرقمي، كما تستعرض استثماراتها المتنامية في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتطبيقاتها في أتمتة الشبكات الذكية باستخدام أحدث التقنيات الرقمية لرفع كفاءة توزيع الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع التزاماتها تجاه معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).

وتؤكد مشاركة السعودية للكهرباء في هذا الحدث التزامها الراسخ بالحوكمة المالية والاستثمار المستدام، وترسيخ مكانتها في مستقبل الطاقة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتعزيز الاستدامة الاقتصادية والبيئية.

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