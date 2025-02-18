منصة “إحسان” توقّع مذكرة تفاهم لتعزيز استدامة العطاء في صندوق إحسان الوقفي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقعّت المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” اليوم, مذكرة تفاهم إستراتيجية مع شركة أوقاف للاستثمار ضمن ملتقى الأسواق المالية لعام 2025م، التي تهدف إلى تقديم خدمات استشارية استثمارية لصندوق إحسان الوقفي، في خطوة تعزز استدامة العمل الوقفي عبر توظيف الخبرات الاستثمارية المتخصصة.

وتأتي هذه الشراكة لتعظيم أثر القطاع الخيري من خلال توجيه الاستثمارات الوقفية بطرق مستدامة، وتستفيد المنصة من خبرات الشركة في تصميم برامج استثمارية موجهة لأموال الأوقاف، مما يسهم في تعزيز استدامة القطاع الوقفي في المملكة.

ووقع الاتفاقية نائب الرئيس التنفيذي لمنصة “إحسان” المهندس عمر السدحان، ونائب الرئيس التنفيذي للاستثمارات في الشركة ناصر القاضي، بحضور الرئيس التنفيذي لمنصة “إحسان” المهندس إبراهيم بن عبدالله الحسيني، والرئيس التنفيذي للشركة هيثم الفايز.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمنصة “إحسان”, أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين شركة أوقاف للاستثمار ومنصة “إحسان” عبر تفعيل مجموعة من البرامج والمبادرات الوقفية المشتركة التي تسهم في تعزيز الاستدامة المالية للأوقاف، كما تعمل منصة “إحسان” على تسخير الشراكات الفاعلة للنهوض بالعمل الخيري والتنموي وتعظيم أثره، وتمثل هذه المذكرة خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافنا المشتركة في خدمة القطاع الوقفي.

يذكر أن منصة “إحسان” تعمل على تسخير التقنية للنهوض بالعمل الخيري وتعظيم أثره، لتمكين المجتمع من المساهمة في المبادرات التنموية، وتعزيز الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي؛ مما أثمر وصول إجمالي مساهمات صندوق “إحسان” الوقفي إلى مليار و481 مليونًا عبر أكثر من 148 مليون وحدة وقفية، كما وصل إجمالي تبرعات المنصة إلى 9 مليارات ريال، عادت بالنفع على مختلف المجالات الخيرية والتنموية.

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