شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 13 مليار ريال.. 216 مليون عملية نقاط بيع في المملكة خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

نقاط بيع السلع

نقاط البيع في الرياض

الدمام - شريف احمد - بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 09 - 15 فبراير 2025م, 216.651.000 عملية، بقيمة 13.320.771.000 ريال، مقابل 13.732.155.000 ريال، عن المدة السابقة نفسها.ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع, بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 6.368.000 بقيمة 844.146.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.755.000 بقيمة 378.464.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 145.000 بقيمة 132.592.000 ريال.كما بلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 1.160.000 بقيمة 164.048.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 16.400.000 بقيمة 933.109.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 8.176.000 بقيمة 808.336.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 1.405.000 بقيمة 347.996.000 ريال.وبلغ عدد العمليات في الفنادق 711.000 بقيمة 359.803.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 766.000 بقيمة 56.651.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 213.000 بقيمة 297.396.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 22.498.000 بقيمة 1.609.308.000 ريال.ووصل عدد العمليات في الترفيه والثقافة 2.826.000 بقيمة 267.474.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 62.073.000 بقيمة 1.936.425.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 49.564.000 بقيمة 1.977.627.000 ريال.وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 1.807.000 بقيمة 108.605.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 2.846.000 بقيمة 695.193.000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 37.939.000 بقيمة 2.403.597.000 ريال.وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 69.483.000 بقيمة 4.739.420.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 8.715.000 بقيمة 556.390.000 ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 8.737.000 بقيمة 529.680.000 ريال.وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 4.577.000 بقيمة 242.955.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 3.664.000 بقيمة 200.701.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 3.014.000 بقيمة 149.975.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 4.820.000 بقيمة 305.116.000 ريال.أما عدد عمليات نقاط البيع في الخبر فبلغ 4.584.000 بقيمة 376.708.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 9.006.000 بقيمة 659.977.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 26.252.000 بقيمة 1.916.028.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 73.801.000 بقيمة 3.643.821.000 ريال.