شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. البورصة المصرية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

إيجي إكس 30

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على ارتفاع، وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 2.253 تريليون جنيه.وذلك بعد تداولات كلية بلغت 135 مليار جنيه، بينها أكثر من 130 مليار جنيه تعاملات سوق السندات وأذون الخزانة.وارتفع مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 0.50% ليصل لـ30587.81 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.55% لينهي التعاملات عند مستوى 8591.38 نقطة.وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.61% لينهي التعاملات عند مستوى 11803 نقاط.